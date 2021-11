Procon Carioca notifica 99 e Uber por cancelamento de corridas

Emerson Alecrim Órgão considera que cancelamentos e escolha de passageiros são práticas abusivas; Uber e 99 terão que prestar esclarecimentos

Se você pediu um Uber ou um 99 recentemente, deve ter percebido que os cancelamentos estão frequentes e que conseguir um carro vem demorando muito mais que o esperado. O Procon Carioca também notou isso e notificou as duas empresas para que elas prestem esclarecimentos.

Tanto Uber quanto 99 já apresentaram, em 2021, números maiores de queixas registradas no órgão do que em 2020 e 2019 -- e olha que o ano nem acabou. Por isso, a entidade de defesa do consumidor vai exigir que as companhias expliquem o que está acontecendo.

Além dos frequentes cancelamentos, outro problema é quando o motorista aceita a corrida mas não vai até o passageiro, forçando-o a desistir da viagem e pagar uma taxa por isso.

O Procon Carioca entende que escolher viagens e passageiros é uma prática abusiva, o que pode levar os aplicativos a serem responsabilizados.

Aplicativo da 99 (Imagem: Ana Marques/Tecnoblog)

Problema na Uber e na 99 ocorre há meses

A notificação do Procon Carioca só veio agora, mas a questão dos cancelamentos frequentes já acontece há mais tempo. Em agosto, o Tecnoblog conversou com organizações que representam os motoristas de aplicativos e as empresas de transporte para entender melhor o problema.

Para os trabalhadores, os custos altos, como o aumento do combustível, os riscos à segurança e o repasse menor devido a categorias de viagens promocionais são os fatores que levaram ao aumento das desistências. Já as companhias apontam que a demanda cresceu por causa da pandemia, com os carros de aplicativos virando uma alternativa ao transporte público.

Dois motoristas ouvidos pela reportagem do jornal O Globo também mencionam a queda no valor repassado a eles: um afirma que a Uber costumava pagar R$ 7,75 por uma corrida de 4 km, mas agora ele só recebe R$ 6,19. Outro diz que os cancelamentos diminuíram depois de a 99 aumentar o valor destinado aos trabalhadores.

Com informações: O Globo

