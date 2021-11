Claro, Digio e outras têm 400 vagas de emprego e estágio em tecnologia

Lucas Braga Empresas têm oportunidades para profissionais e estudantes de TI; há vagas para desenvolvedores, Tech Lead, arquiteto de software e mais

Profissionais da área de TI encontram mais de 400 oportunidades no Brasil neste final de ano. O Digio, plataforma de serviços financeiros, tem 53 oportunidades abertas, sendo elas para diversos perfis de senioridade — de estágio a gerente. Outra empresa com vagas para quem ainda está começando é a operadora Claro, que abriu seu processo seletivo para seu Programa de Estágio 2022. A seguir, confira todos os detalhes sobre essas e mais oportunidades no setor de tecnologia.

Sede da Claro (Imagem: Paulo Higa/Tecnoblog)

Claro tem vagas de estágio em tecnologia e inovação

A Claro é uma das maiores empresas de telecomunicações presentes no Brasil e está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022. Estudantes do ensino superior ou tecnólogo de diversas áreas podem participar, incluindo quem faz algum curso relacionado a Banco de Dados, Ciências da Computação, Computação na Nuvem (Cloud), Defesa Cibernética, Inteligência Artificial, Rede de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas para Informação, Sistema para Internet e áreas correlatas a Tecnologia da Informação.

Para se inscrever, é preciso ter formação prevista para entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, além de disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Você pode realizar sua candidatura por meio deste site até o dia 3 de dezembro.

Digio abre mais de 50 vagas em tecnologia

Além de oportunidades de estágio para quem está em início de carreira, o Digio conta com vagas de emprego nos mais diversos perfis de senioridade. Há cargos de gerência, coordenação, analista e especialista em aberto, nas áreas de qualidade de software, infraestrutura e nuvem, Tech Lead, desenvolvimento back-end e front-end, entre outras.

A empresa conta com benefícios como assistência médica e odontológica com ortodontia, seguro de vida, auxílio creche, vale-alimentação, vale-refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida, auxílio psicológico e nutricional por telemedicina e PPR (Programa de Participação nos Resultados). Segundo o Digio, atualmente, o trabalho é realizado de forma remota. Interessados podem encontrar mais detalhes sobre as vagas neste link.

Softtek tem 80 vagas, a maioria é remota

Leia Também

A Softtek é uma multinacional de TI que também está contratando profissionais no Brasil. São mais de 80 vagas para diversos cargos, incluindo gerentes, analistas, desenvolvedores full-stack, scrum master, Tech Lead e arquitetos da informação. A empresa mexicana informa que a maioria das oportunidades é para home office — ainda assim, há escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e em Fortaleza.

De acordo com a Softtek, a equipe conta também com colaboradores em várias cidades do Brasil, como Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. Profissionais interessados podem saber mais detalhes sobre cada vaga e realizar a candidatura por meio deste site.

FitBank busca por mais de 350 profissionais de tecnologia

O FitBank é uma infratech que oferece tecnologia para fintechs, bancos digitais e empresas, e está em busca de 350 profissionais de TI para compor o seu time. As oportunidades são para desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura, com postos de trabalho em São Paulo e no Ceará.

A empresa oferece benefícios, incluindo plano de saúde, horário flexível, lanches e possibilidade de bonificação. As inscrições podem ser feitas por meio deste site.

Blu procura desenvolvedores, engenheiros e estagiários

E por falar em fintechs, a Blu é outra empresa com vagas abertas para profissionais de tecnologia em home office. São cargos de desenvolvedor (iOS/Ruby, Node), engenheiro de cibersegurança, engenheiro devops, gerente de engenharia em nuvem, entre outros. Há também vagas de estágio em engenharia de nuvem, NOC e Dev SecOps.

O regime de contratação da Blu é em CLT e a empresa disponibiliza benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio internet, entre outros. Você pode encontrar mais detalhes sobre cada oportunidade e sobre a companhia na página da Blu na plataforma Gupy.

Vagas de emprego no Tecnoblog

Além das oportunidades listadas acima, vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as vagas abertas em comunicação e tecnologia.

Claro, Digio e outras têm 400 vagas de emprego e estágio em tecnologia