Brasil Econômico Senado convida Bento Albuquerque e Silva e Luna para explicarem alta dos combustíveis

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira convite para que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, expliquem a política de preço dos combustíveis da estatal. A data da audiência ainda será marcada.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) apresentou requerimento para convocação, mas após acordo o pedido foi transformado em convite. O senador justifica que houve aumento nos preços da gasolina 11 vezes, e do diesel, nove vezes. É primordial a avaliação da política de preços dos combustíveis”, afirmou o senador. Por se tratar de convite e não de convocação, não háobrigatoriedade de participar.



Leia Também

Na sessão, o senador Rogério Carvalho (PT-CE) criticou a política adotada pela Petrobras para os reajustes. Ele avalia que é possível encontrar um caminho "melhor para o país".

"A Petrobras poderia vender a gasolina por um valor bem mais baixo e ainda garantir um lucro elevado para os seus acionistas", afirmou o senador petista.

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) defendeu a internacionalização dos preços dos combustíveis. Para ele, há "uma grande margem de gordura" que os estados podem colaborar de forma mais pesada para reduzir os preços. O governo, segundo ele, "tem feito sua parte".



"Todos nós estamos preocupados com os grandes impactos negativos pós-covid da inflação, do preço dos combustíveis, do preço dos alimentos", disse Flávio Bolsonaro.