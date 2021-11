Reprodução: iG Minas Gerais Maioria do partido votou a favor da PEC em 1º turno, mas a direção está confiante que consegue reverter o resultado

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que a Casa vai votar amanhã (9) o 2º turno da PEC dos Precatórios. No 1º turno, os votos do PDT foram considerados decisivos , já que eram necessários ao menos 308 votos para a aprovação, 15 deputados dos 24 da bancada votaram sim, número que equivale a 62,5%. A PEC foi aprovada com margem de 4 votos.

A taxa elevada para um partido de oposição gerou revolta nas redes sociais e no candidato à presidência pelo partido, Ciro Gomes, que suspendeu a candidatura até que os votos fossem revertidos.

Segundo o colunista Guilherme Amado, o partido segue indefinido com relação ao rumo a ser tomado amanhã, mas o presidente da sigla, Carlos Lupi, avalia que conseguiu virar o jogo e garante que dos 15 pelo menos 12 votarão "não" amanhã, se a PEC for mesmo ao plenário da Câmara, informa o colunista Lauro Jardim.

Amanhã os 24 parlamentares se reúnem com a possibilidade de enterrar a proposta do Executivo.

Ao mesmo tempo, o relator do texto, deputado Hugo Motta, acredita que a quantidade de votos favoráveis deve aumentar por conta do maior número de presentes na votação de amanhã. Na semana passada, Lira reclamou do quórum da votação.