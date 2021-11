Redação 1Bilhão Educação Financeira Senadores já gastaram R$ 2,6 milhões da cota parlamentar para fazer propagandas de suas ações no Congresso

Somente em 2021, senadores brasileiros já gastaram R$ 2,6 milhões da cota parlamentar para fazer propagandas de suas ações no Congresso. O valor inclui gastos com manutenção de sites, produção de vídeos, assessoria de imprensa e divulgação de conteúdo em jornais locais. As informações são do colunista do Metrópoles , Guilherme Amado.



Quem lidera o ranking é Davi Alcolumbre (DEM-AM), com R$ 253 mil. Em seguida, vêm Marcos Rogério (DEM-RO), com R$ 158 mil, e Zenaide Maia (PROS-RN), com R$ 149 mil. Entre os mais gastões, também estão Mailza Gomes (PP-AC), com R$ 145 mil, e Telmário Mota (Pros-RR), com R$ 143 mil.

As quantias são referentes ao período entre janeiro e outubro deste ano e podem ser ainda maiores, uma vez que os parlamentares têm até três meses para pedir os reembolsos dos seus gastos.

A cota parlamentar é uma verba a qual deputados e senadores têm direito para cobrir as despesas em função do seu mandato.