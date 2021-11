Reprodução: iG Minas Gerais Depósitos foram feitos nesta segunda-feira pela Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (01) o prazo para o trabalhador nascido em novembro que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) retirar o dinheiro. A migração para o saque-aniversário é opcional e deve ser informada à Caixa. Ao escolher a modalidade, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo das suas contas do FGTS.

Por um lado, pode ser bom ter um dinheiro a mais durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Mas, por outro, quem escolhe o saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo caso seja demitido.

Permanece igual o acesso à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador em caso de desligamento sem justa causa, além da possibilidade de saque para compra da casa própria, aposentadoria ou doença grave.

O que pouca gente sabe, no entanto, é que a retirada pode ser mais vantajosa no décimo dia de cada mês. Isso porque o dinheiro é reajustado com juros e correção monetária de acordo com os índices do dia. Ao optar pelo saque, o usuário pode decidir entre efetuar o saque no 1º dia do mês ou no 10º.