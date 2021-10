Divulgação/Uber Uber lançou serviço de moto em algumas cidades brasileiras

A Uber lançou um novo serviço de transporte por motocicleta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A nova modalidade também passou a ser oferecida em Belo Horizonte (MG) e em mais 17 cidades brasileiras. A empresa pretende ampliar o serviço chamado de Uber Moto para outras localidades, inclusive no Estado do Rio, mas ainda não tem data prevista. Ao todo, já são 42 cidades atendidas pelo Uber Moto.

Um dos diferenciais deste novo serviço, além do meio de transporte e da rapidez, é o preço. As viagens feitas pela Uber Moto terão valores mais baixos, ou seja, 25% menores que as corridas solicitadas pela Uber X.

No momento da solicitação das viagens, os usuários poderão selecionar pelo próprio aplicativo qual serviço preferem, e as opções vão aparecer, assim como com os pedidos tradicionais de carros particulares.

Segurança e prevenção contra a Covid-19

Segundo a empresa, os condutores do Uber Moto vão receber orientações sobre segurança nas vias e respeito às leis de trânsito. E, assim como os motoristas de carro, eles terão que enviar uma foto como comprovação do uso de máscara.

Uma outra medida tomada pela Uber foi a contratação de Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e consultor para Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira, para validar um protocolo de prevenção voltado para o novo serviço.

Uma das recomendações é a higienização das mãos e das superfícies da moto com álcool gel e que os usuários tenham seus próprios capacetes, além de toucas higiênicas, ou que os objetos sejam limpos com produtos específicos.

Confira as cidades atendidas