Redação 1Bilhão Educação Financeira Frederico Trajano quer acelerar a transição digital da empresa

Frederico Trajano, diretor-presidente do Magazine Luiza, disse em entrevista à TV Bloomberg nesta quinta-feira (28) que a volatilidade do Brasil atrapalha qualquer tentativa de previsão do cenário macroeconômico, mas que vai tentar aumentar o crescimento da companhia apesar disso.

“Não perco muito tempo com previsão macro. Para o Brasil, é inútil, porque é um país muito volátil”, disse Trajano.

O executivo disse também que pretende acelerar ainda mais a transição digital para a empresa, mesmo o comércio digital já respondendo por cerca de 70% da receita.

“Queremos tornar o Brasil digital, assim como tornamos o Magazine Luiza digital”, disse Trajano. “Quando você olha o e-commerce no Brasil, mesmo depois da crise de Covid, representa apenas 10% do varejo. Portanto, o comércio eletrônico no Brasil vai crescer de qualquer maneira, mesmo que o PIB não cresça.”

Ele espera que apesar de o cenário econômico nacional estar se deteriorando com a piora dos juros e da política fiscal, a estratégia da companhia consiga elevar os lucros.

A empresa acumula queda de 52% no ano depois do salto em 2020. Parte deve-se ao aumento de concorrentes como Mercado Livre, Amazon e Americanas.