Já pensou em trocar de operadora de celular e não ter que enfrentar toda a burocracia de fornecimento de dados? Bem, pelo menos no sistema financeiro isso em breve será possível. Nesta sexta-feira (29), entra em vigor mais uma fase do Open Banking, ou Banco Aberto, que possibilita a transferência da propriedade das informações bancárias das instituições financeiras para os clientes, conferindo maior liberdade, tornando possível acessar inúmeros benefícios através do compartilhamento dos dados.

Até o momento as duas primeiras fases que envolvem troca de dados de cadastros e de transações entre as instituições, como produtos e serviços associados às contas dos clientes já foram implementadas. A partir de amanhã passa a valer a terceira, que permite o compartilhamentos de transferências pelo Pix.

Ainda ficam pendentes 6 fases do novo modelo de compartilhamento, sendo elas:

15 de dezembro de 2021 - Início da fase 4, com a troca de informações entre as instituições sobre os demais produtos financeiros, como câmbio, investimentos, previdência e seguros

15 de fevereiro de 2022 - Compartilhamento de serviços de transferências entre contas do mesmo banco e TED

30 de março de 2022 - Compartilhamento do envio de propostas de operações de crédito a clientes que aderirem ao open banking

31 de maio de 2022 - Compartilhamento de dados de clientes sobre demais operações financeiras, como câmbio, investimentos, previdência e seguros

30 de junho de 2022 - Compartilhamento de serviços de pagamento por boleto

30 de setembro de 2022 - Compartilhamento de serviços de débito em conta

Especialistas defendem que a integração entre sistemas bancários permitirá ao cliente ter mais liberdade para escolher o que mais se adequar ao seu perfil e assim estimular a competitividade no setor.

