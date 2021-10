Divulgação/Expo CIEE Virtual Há oportunidades para as áreas de Comunicação, Economia, Engenharia, Veterinária e Psicologia, entre outras

Grandes empresas já estão lançando os processos seletivos para selecionar estagiários para o ano de 2022 e pagam bolsas de até R$ 1.700. Há oportunidades para as áreas de Comunicação, Economia, Engenharia, Veterinária e Psicologia, entre outras.

Outros benefícios oferecidos são: cursos de inglês e espanhol, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte e planos médico e odontológico.

Confira as vagas disponíveis:

Henkel

A líder mundial em adesivos e responsável pelas marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2022, em suas três unidades no Brasil, localizadas em São Paulo, Jundiaí e Itapevi. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até 14 de novembro, por meio do link , no site Companhia do Estágio.

Ao todo, são 25 vagas, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Engenharia, Economia, Marketing e Comunicação, Psicologia, Química e Relações Internacionais, com bolsa de R$ 1.700. Também serão oferecidos plano médico Bradesco, plano odontológico Odontoprev, fretado, vale-transporte ou estacionamento (a escolher), vale-refeição ou alimentação no local (a depender da localidade), bolsa-auxílio, 13º salario e cartão-benefício de Natal.

O estudante aprovado inicia a carreira na Henkel no dia 10 de janeiro, com estágio previsto por, no máximo, dois anos ou até o fim do curso de graduação. É necessária disponibilidade de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias.

Grupo Cataratas

A principal empresa de turismo sustentável do Brasil está com inscrições abertas para seu programa de estágio, com bolsa auxílio entre R$ 800 e R$ 1.200. Também são oferecidos benefícios como auxílio-academia, vales refeição e alimentação, auxílio-cultura e descontos em produtos. Os interessados em concorrer podem acessar o link para fazer a inscrição.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, Ciência Contábeis, Marketing, Biologia, Medicina Veterinária, Engenharia, Jornalismo, Engenharia Ambiental, Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Desenho Industrial e Direito, entre outros. A carga horária é de seis horas diárias.

O processo seletivo incluirá triagem de currículos, teste cultural, entrevista com o time de Gente, Cultura e Carreira (GCuca) e etapa de desafio da área, além de entrevistas com os líderes.

Os estagiários selecionados poderão atuar tanto nas atrações cariocas — AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado (vans oficiais de acesso ao Cristo Redentor e Centro de Visitantes Paineiras) —, quanto nas atrações que ficam em Foz do Iguaçu (Cataratas do Iguaçu e Marco das Três Fronteiras) e em Fernando de Noronha (PE).

Twitter Brasil

Estudantes de graduação de qualquer curso poderão se inscrever para o programa de estágios do Twitter no Brasil de 2022. O processo seletivo, feito em parceria com a Companhia de Estágios, conta com oito vagas para estagiários no escritório de São Paulo (SP) e não tem obrigatoriedade do inglês para participação.

Interessados podem acessar a página da Companhia de Estágios dedicada ao programa do Twitter até o dia 12 de novembro. Além da bolsa-auxílio, os estagiários receberão plano de saúde e dental, vale-transporte, vale-refeição e auxílio bem-estar.

Informações e novidades sobre o assunto também estarão disponíveis no perfil do @TwitterBrasil, no Twitter.