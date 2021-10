Reprodução YouTube Bolsonaro e Guedes

Neste domingo (24), o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro Paulo Guedes, da Economia, anunciou que um novo reajuste no preço dos combustíveis deve ocorrer nos próximos dias. Bolsonaro também voltou a criticar o monopólio da Petrobras.



"Pelo que tudo indica teremos reajuste nos combustíveis. Não precisa ter bola de cristal nem informações privilegiadas, que eu não tenho, é só ver o preço do barril de petróleo lá fora e o comportamento do dólar aqui dentro", disse.

Bolsonaro ressaltou que não tem poderes para interferir na Petrobras e disse ter conversas abertas sobre "o que fazer com ela" para terminar com o monopólio no futuro. Sobre uma possível privatização, ele disse que "não vai simplesmente colocar à venda na prateleira".

"Alguns querem que a gente interfira nos preços, a gente não vai interferir no preço de nada. Isso já foi feito no passado e não deu certo. Pelos números lá fora, nos próximos dias, a partir de amanhã, teremos reajuste nos combustíveis. Prevendo isso estamos discutindo um auxílio ao caminhoneiro ", comentou.

A ajuda aos caminhoneiros deve ser de R$ 400 por mês até dezembro de 2022. A medida terá um custo de cerca de R$ 4 bilhões. O governo ainda não disse como isso será pago.

O presidente também se eximiu de responsabilidades sobre a alta do dólar e do consequente reajuste dos combustíveis. "Deixar bem claro, eu não sou responsável pelo reajuste dos combustíveis, é a Petrobras", justificou e aproveitou para criticar o ICMS de governadores estaduais.