Divulgação Summit Êxito de Empreendedorismo debate sobre a importância da marca pessoal

Saber se colocar diante dos seus clientes de maneira clara, objetiva, autêntica, confiável, relevante e consistente é um dos grandes trunfos de marcas que sabem se posicionar, sejam nas redes sociais, ou qualquer meio de comunicação que ela deseja ser vista. Isso é imprescindível para uma marca pessoal, que envolve o conhecimento de valores - morais e materiais - e tudo o que circula e se relaciona com os mesmos: habilidades, personalidade, talentos, paixões, propósitos e, principalmente, a sua história. Para atingir esse objetivo é necessário trabalho profundo de autopercepção somado às estratégias de diferenciação, ao posicionamento e à comunicação. Você está por dentro deste assunto? Ele será debatido em um dos painéis mais aguardados da 3ª edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, que acontece entre os dias 20 e 28 de novembro.

Divulgação Elaine Julião é especialista em empreendedorismo e Diretora da Empreenda Revista

A apresentação, que será 100% digital e totalmente gratuita, terá a participação da CMO agência Multifaces Comunicação e CMO Finca Propia Brasil, Vanessa Donnianni; e da Especialista em empreendedorismo e Diretora da Empreenda Revista, Elaine Julião, que falou sobre o tema. “É extremamente importante que cada empreendedor ou empreendedora entenda que não existe empresa forte sem um empreendedor ou empreendedora forte. Todos precisam ter sua marca pessoal. Cada vez mais o público quer saber quem está por trás daquela empresa. As pessoas querem se conectar com o propósito, com a essência daquela empresa e isso passa pelo dono ou dona do negócio”, relata Julião, que tem a sua marca pessoal. “Não é difícil ter sua marca pessoal. Comece entendo que sua verdade precisa transparecer. A Elaine Julião, CEO da Empreenda Revista é uma obstinada por levar conteúdo aplicável a empreendedores donos de pequenos negócios, e isso fica evidente em minha comunicação pessoal”, finaliza.

Divulgação Vanessa Donnianni é CMO agência Multifaces Comunicação e CMO Finca Propia Brasil

Já a CMO agência Multifaces Comunicação e CMO Finca Propia Brasil, Vanessa Donnianni, chama atenção para como o empreendedor deve se preparar para ter uma marca pessoal. “Aplique as regras de marketing em você mesmo, compartilhe conhecimento e conteúdo relevante e se destaque elencando seus diferenciais como os produtos e serviços que você oferece e como você pode contribuir com a sociedade em algum projeto”. Vanessa Donniani também ressaltou porque o público não pode perder o evento. “Até ano passado, para assistir um evento desse porte você teria que desembolsar pelo menos uns cinco mil reais, além de toda a logística e deslocamento, até o local. Hoje, você pode ver no conforto de sua casa e de graça”, finaliza.

Organizado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, o Summit Êxito de Empreendedorismo, maior congresso de Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital do Brasil, terá 47 painéis e 47 palestras realizados por mais de 150 grandes nomes do empreendedorismo nacional. Vale lembrar que as apresentações acontecerão sempre das 9h às 21h, totalmente gratuitas e 100% on-line. Neste ano, o tema principal do evento será “A trilha do novo empreendedor”.

As inscrições para a terceira edição do Summit Êxito de Empreendedorismo devem ser realizadas no site www.summitexito.com.br , onde também é possível conferir a lista completa de palestrantes do evento.

Leia Também

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 600 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

Serviço

Summit Êxito de Empreendedorismo 2021

De 20 a 28 de novembro, das 9h às 21h

Inscrições gratuitas: www.summitexito.com.br