Flamengo vende 1,5 milhão de fan tokens em 12 minutos e bate recorde mundial

Flamengo vendeu 1,5 milhão de fan tokens em menos de 12 minutos batendo o recorde mundial de venda deste criptoativo.

Ou seja, o Fan Token $MENGO, fruto de sua parceria com a Socios.com, foi um verdadeiro sucesso para ambos. De acordo com a Socios.com, a demanda foi tão grande que o aplicativo apresentou instabilidade.

O primeiro lote, disponibilizado das 10h às 12h, teve o limite de 100 Fan Tokens $MENGO por usuário. Em seguida, na segunda parte, programada para às 12h, o limite aumentou para 250.

“Um recorde brasileiro. Todos 1.500.000 $MENGO Fan Tokens disponibilizados estão ESGOTADOS. Um grande obrigado a todos que participaram de todo o mundo! $MENGO retornará ao App Socios em 26/10″, divulgou a Socios.com no seu Twitter.

Entre outras coisas, os detentores do token terão a chance de escolher a mensagem que irá aparecer na parede do vestiário no estádio do Maracanã e votar em outras decisões internas.

Fan Token do Flamengo

Conforme informado pela Socios.com, o contrato com o Flamengo prevê a exposição da marca na camisa de treino do time de futebol masculino profissional e no uniforme de jogo do time feminino e das categorias de base.

Além disso, inclui um pacote de mídia na FlaTV, nas redes sociais do Flamengo, nas postagens de aniversário e na divulgação da escalação da equipe masculina profissional em dias de jogos.

O contrato terá validade até o final de 2025 e o Fan token deve render R$ 145 milhões ao clube em 5 anos.

No futebol, além do Flamengo, a Socios.com firmou parcerias com Atlético-MG, Corinthians e São Paulo. Na Europa, destaques para Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Manchester City e Atlético de Madrid.

A Sócios.com é responsável pelo token Chiliz (CHZ), um dos criptoativos ligados que mais cresceu nos últimos 2 anos.

Recentemente, a LaLiga Santander e a Chiliz anunciaram uma parceria exclusiva. O acordo prevê a emissão de Fan Tokens com engajamento na maior liga de futebol da Espanha.

