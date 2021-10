Reprodução: iG Minas Gerais Agências serão divididas entre agronegócio e social

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta terça-feira (19) que o banco deve expandir para o interior com foco no agronegócio e em distribuição de benefícios sociais, equilibrando o atendimento entre pequenas e grandes cidades. Segundo ele, a Caixa deve abrir 268 novas agências, com a contratação de mais 4.000 funcionários.

“Estamos abrindo mais 268 agências e contratando mais 4.000 pessoas, e isso vem exatamente porque em uma série de locais, especialmente no interior, a presença é importante”, disse ele, durante palestra no 93º Encontro Nacional da Indústria de Construção, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria de Construção, realizado virtualmente.

Dessas 268, 100 seriam focadas no agro, e 168 no social. Dentro do foco social estaria a construção de novas moradias do programa Casa Verde Amarela, que a Caixa é a principal financiadora.

“Nós temos hoje 99,99% do Casa Verde Amarela, e o Casa Verde Amarela, que é habitação para baixa renda, é mais forte especialmente no interior do Norte e do Nordeste”, disse ele.

Guimarães também exaltou a "matemática" da sua gestão que fez com que o banco voltasse a dar lucro e, segundo ele, reduzisse taxas em produtos e serviços financeiros.