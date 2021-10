Reprodução Twitter Programa vai pagar R$ 400 até o fim de 2022

Em evento no Ceará nesta quarta-feira (20), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que o Auxílio Brasil, que substituirá o Programa Bolsa Família, vai pagar R$ 400 até dezembro de 2022, mas alertou que respeitará a âncora fiscal do teto de gastos.



“Temos a responsabilidade de fazer com esses recursos do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto. Ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento, mas seria extremamente injusto deixar cerca de 17 milhões de pessoas com valor do Bolsa Família”, disse.

O anúncio vem um dia depois do adiamento por receio da reação negativa do mercado. Ontem a Bolsa despencou mais de 3% e o dólar comercial terminou o dia em R$ 5,5944, com alta de 1,36%. Este é o maior valor de fechamento desde 15 de abril, quando o câmbio fechou em R$ 5,6241.

Além disso, uma possível debandada do Ministério da Economia assustou o governo. Segundo informações, o secretário especial da Fazenda, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, disseram que desembarcariam do governo caso o Palácio do Planalto mantivesse a ideia de contabilizar parte dos gastos com o benefício fora do teto de gastos. Para eles, a medida ultrapassa os limites econômicos e prejudica o desenvolvimento dos cofres do país.