Rovena Rosa/Agência Brasil Varejistas têm vagas temporárias abertas para o Natal

A projeção de 7 mil contratações temporárias para o final do ano começam a se confirmar: na próxima semana a Comunidade Católica Gerando Vidas vai realizar ações de empregos com a oferta de 1.089 oportunidades para vagas extra Natal com início já em novembro.

Para participar o candidato precisa se inscrever no site portalemprego.com.br .

"Nossas Ações de Empregos estão acontecendo de forma presencial, mas devido a pandemia é necessário que a inscrição, ou seja, a triagem inicial, seja realizada de forma online", explica o coordenador do programa, Paulo Vasconcelos.

Os candidatos selecionados recebem por e-mail o encaminhamento para participar da ação de emprego com data agendada para evitar enormes filas e aglomerações. As oportunidades oferecidas são para quatro grandes redes de varejo, com vagas para vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza e estoquista.

Leia Também

É importante destacar que equipes de recursos humanos das empresas farão o processo seletivo. O candidato saberá na hora se foi aprovado e se será contratado.

Ação humanitária

Estão abertas as inscrições para o cadastro do Programa Ajuda Gerando Vidas, pelo qual serão atendidas mil famílias necessitadas que receberão o valor único de R$ 150.

As famílias cadastradas e selecionadas, receberão o contato do Serviço Social para a visita técnica. O pagamento será feito a partir de 3 de novembro. As inscrições podem ser feitas em portalemprego.com.br .