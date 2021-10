iStock Crédito da Nota Fiscal Paulista só pode ser sacado até este sábado (16)

O prazo para sacar os créditos disponíveis e liberados há mais de um ano da Nota Fiscal Paulista acaba neste sábado (16), após mudança realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, que definiu que os valores irão expirar se não forem sacados ou usados em 12 meses a partir da data de liberação.



Antes, o prazo para sacar era de cinco anos, 60 meses. O saldo mínimo para retirar dinheiro é de R$ 0,99, o que não mudou com a redução do prazo, definida em outubro de 2020 pela Lei Estadual 17.293, sancionada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Segundo Doria, o prazo menor faz parte de uma busca por "medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas".

A Secretaria de Fazenda diz que está planejada uma manutenção no sistema da Nota Fiscal Paulista entre domingo (17) e terça-feira (19). Algumas funcionalidades do sistema estarão temporariamente indisponíveis, como a consulta às transferências, a utilização de créditos e a rejeição de documentos.

Como resgatar os créditos?

Acesse o Sistema da Nota Fiscal Paulista com usuário e senha ou certificado digital pelo site ou aplicativo oficial; Em "conta corrente", clique em "utilizar créditos"; Escolha entre crédito em conta corrente, crédito em conta poupança ou quitação ou abatimento no valor do IPVA (função detalhada no fim da matéria). A conta deve ser da sua titularidade, não use contas conjuntas ou contas de outras pessoas; Preencha os dados requisitados pelo sistema; Confira os dados e confirme a operação.

Como usar o valor para abater o IPVA?

Para abater o crédito da Nota Fiscal Paulista do IPVA, só será possível fazer essa opção em outubro, e o imposto será abatido no ano seguinte. Não há um valor mínimo a ser abatido nesta modalide de retirada dos créditos da NFP. O veículo deve ser registrado ao mesmo CPF com créditos na Nota Fiscal.

Para fazer o abatimento, bastam ser seguidos dois passos: