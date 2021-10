José Cruz/Agência Brasil Guedes sugere vender ações da Petrobras para dar dinheiro aos "mais frágeis"

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu em entrevista coletiva nesta quarta-feira (13) que o governo federal venda ações da Petrobras (PETR4) em momentos de alta no papel para destinar os recursos aos "mais vulneráveis".

“Quando o preço do combustível sobe, os mais frágeis estão com dificuldades. E que tal se eu vender um pouco das ações da Petrobras e der para eles esses recursos?”, disse o ministro em Washington. Ele também diz "não fazer sentido" que o país fique mais rico, e a nação mais pobre.

Guedes voltou a dizer ser favorável à privatização de todas as estatais, no entanto, para a Petrobras o ideal seria torna-la "Novo Mercado", segmento com níveis mais exigentes de governança em que as empresas só podem emitir ações ordinárias (com direito a voto).

Assim, o governo manteria a "golden share", ou seja, continuaria controlando a estatal, mas a mudança renderia até R$ 150 bi para a estatal, afirmou Guedes.



“E pode subir mais ainda se eu falar que eu vou privatizar, abrir mão do controle”, afirmou, defendendo que a Petrobras seja transformada em uma “corporation” em modelo semelhante ao aprovado para a Eletrobras.

O ministro da Economia também defendeu a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Ele se reuniu com o secretário-geral da entidade e disse que o Brasil já satisfez 100 quesitos de um total de 247 exigidos pela OCDE de seus membros. "Está na frente de praticamente todos os candidatos”, defendeu.