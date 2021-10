Luis Macedo/Câmara dos Deputados Lira diz que há dinheiro para Auxílio Brasil, mas precisa de aval do Senado

O presidente da Câmara do Deputados, Arthur Lira, foi questionado sobre a demora da aprovação do Renda Brasil, o novo programa social do governo que vai ampliar o Bolsa Família, e sobre o fim do auxílio emergencial. Segundo ele, é preciso que o Senado aprove a reforma no Imposto de Renda e a cobrança de dividendos e a regulamentação dos precatórios. Dessa forma, haverá fontes de recursos para o pagamento do benefício.

“Temos um excesso de arrecadação, mas precisamos analisar, não temos uma decisão permanente. Todas as discussões serão feitas de maneira a acomodar as despesas no teto”, disse Lira em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira (14).

Já em relação ao auxílio emergencial, Lira afirmou que sua eventual prorrogação depende da discussão do Congresso, mas destacou que todas as despesas deverão estar previstas dentro do teto de gastos.