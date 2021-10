Osni Alves Dos 26 estados brasileiros, 19 têm gasolina acima de R$ 6

Dos 26 estados brasileiros, 19 têm o preço médio da gasolina acima dos R$ 6. É o que apontam dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 3 e 9 de outubro.

Na última semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 7,2% no preço da gasolina para as suas distribuidoras . Com isso, o combustível apresentou aumento de 0,41% nos postos do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado nos últimos 12 meses até setembro, a alta já foi 39,6%.

A gasolina é mais cara no Rio de Janeiro, onde o preço médio chega a R$ 6,764. Já o Amapá registrou o preço médio mais baixo, em R$ 5,35. Confira os valores em cada estado abaixo:

Brasil Econômico Preço médio da gasolina por estado