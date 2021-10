Divulgação/Governo Federal Carne bovina acumula alta de 25% em 12 meses

Já que a carne bovina se torna cada dia mais item de luxo no Brasil, com alta acumulada de 25% nos últimos 12 meses, supermercados projetam alta de 30% nas vendas de carne de porco no país, a alternativa mais barata.

A Associação Brasileira de Criadores de Suínos diz ter observado crescimento de 9% no último ano. Segundo a revista Veja, o valor movimentado passou de 39,8 bilhões de reais, no primeiro semestre de 2020, para 43,3 bilhões de reais no mesmo período de 2021.

A entidade também informa que aumentou o consumo de carne suína para 17,5 quilos per capita nos seis primeiros meses do ano. Alta de mais de 20% comparada a 2015.

Redes de supermercado como Extra e Pão de Açúcar, se encontram na 9ª Semana Nacional da Carne Suína, no domingo, e esperam comercializar 670 toneladas nos cortes de porco, contra 509 toneladas na edição do ano passado da campanha.