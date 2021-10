Reprodução/Alesp Alesp realiza consulta pública do Orçamento de 2022 nesta quinta-feira

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) vai realizar a 26ª e última audiência pública para o Orçamento estadual de 2022 nesta quinta-feira (14). A mediação será feita pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, deputado Gilmaci Santos (Republicanos).

O deputado Gilmaci Santos afirmou que a expectativa para a audiência pública na Capital é muito grande. "Em São Paulo, eu acredito que predomine a educação, a segurança, tudo aquilo que nós sabemos que uma grande cidade tem entre os seus problemas", disse.

Como participar

A população pode acompanhar e dar sugestões, para isso precisa se cadastrar antecipadamente no site da Alesp (www.al.sp.gov.br). Por causa das restrições sanitárias em razão da pandemia da Covid-19, a entrada será limitada ao máximo de 50 pessoas. O uso de máscara é obrigatório.



Para preencher o formulário, acesse a aba "Audiências Públicas do Orçamento" no site e siga as instruções. Outra forma de participar é por meio da plataforma Zoom. O cadastro é obrigatório, para que sejam fornecidos o acesso ao sistema. Sugestões também podem ser enviadas pelo site ou então pelo Whatsapp, pelo número (11) 9 3404 9001.



"A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, num esforço conjunto de todos, levou as audiências públicas para todas as regiões do Estado. Com a pandemia, adotamos o formato híbrido, em que todos puderam participar, seja presencialmente, respeitando as regras locais sanitárias, e virtualmente. Agradeço a participação e o empenho de todos em ouvir as demandas e promover um orçamento junto com a população", disse Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.