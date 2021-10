Divulgação SpaceX ultrapassa marca e se torna hectocórnio

A SpaceX, empresa espacial privada de Elon Musk, ultrapassou os US$ 100 bilhões em valor de mercado após uma nova oferta de ações anunciada nesta semana para investidores. Conforme apurado pela CNBC, a companhia fechou um acordo com novos e já existentes acionistas para vender o novo lote.



Segundo pessoas familiarizadas com as negociações ouvidas pela CNBC em condição de anonimato, a SpaceX ofertou até US$ 755 milhões sob um novo preço de US$ 560 por ação. Isso demonstra um aumento significativo na avaliação da empresa, classificando-a com um valor de mercado de US$ 100,3 bilhões.

As fontes disseram que a companhia de Elon Musk não levantou novo capital neste momento e que a nova oferta é relacionada a uma venda secundária de ações existentes. O novo preço representa um aumento de 33% em relação à última avaliação da SpaceX realizada em fevereiro, que indicava uma capitalização de US$ 74 bilhões, com cada ação valendo US$ 419,99.

Na época, a empresa espacial levantou quase US$ 1,2 bilhão com as vendas. No mesmo mês, outro lote semelhante de transações secundárias foi ofertado para vender mais US$ 750 milhões em ações.

SpaceX é novo "hectocórnio"

Com a nova avaliação, a empresa de Elon Musk sobe para a rara categoria de "hectocórnio", derivado do termo "unicórnio" do mundo dos negócios, mas que equivale à capitalização de US$ 100 bilhões. Agora, a SpaceX se torna também a segunda empresa privada e fora da bolsa de valores mais valiosa do mundo, atrás somente da chinesa Bytedance, dona do TikTok.

A CNBC tentou contatar diretamente a SpaceX para comentar sobre o assunto, mas não obteve resposta. Essas informações são relacionadas a negociações privadas, uma vez que a companhia não é de capital aberto.

Starlink e Starship arrecadam bilhões para a SpaceX

A companhia espacial de Elon Musk vem crescendo sem parar nos últimos anos, impulsionada principalmente por seus projetos Starship e Starlink. Os planos ambiciosos resultaram na arrecadação de bilhões em financiamento.

Com o projeto Starlink, a SpaceX busca construir uma rede de internet interconectada através de milhares de satélites em órbita para fornecer internet em alta velocidade para qualquer lugar do planeta. Já foram 1.740 satélites Starlink lançados até o momento e a rede já conta com 100 mil usuários em 14 países.



Já o projeto Starship é o serviço de transporte espacial em desenvolvimento a ser oferecido através de foguetes gigantes reutilizáveis. A tecnologia seria capaz de enviar cargas, equipamentos e pessoas para a órbita terrestre, a Lua, e até mesmo para Marte.