Jeff Bezos × Elon Musk: entenda a eterna disputa entre os mais ricos do mundo O ranking de fortunas no mundo foi atualizado. De acordo com a revista Forbes, Elon Musk, CEO das empresas Tesla e SpaceX, foi para o topo da lista assumindo o primeiro lugar com seus U$ 200 bilhões, cerca de R$ 1,1 trilhão

Por 1Bilhão | 30/09/2021 16:11