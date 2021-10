Sophia Bernardes Confira programação do auxílio emergencial para os próximos dias

A programação do auxílio emergencial será impactada pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na próxima terça-feira, 12 de outubro. Os bancos estarão fechados e, com isso, não haverá pagamento do benefício. Na segunda-feira, 11, no entanto, a Caixa Econômica Federal tem um pagamento do auxílio previsto.

Depois do feriado, os pagamentos serão feitos normalmente, nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Confira ao final da matéria os calendários completos do auxílio emergencial.

A sétima e última parcela do benefício será paga pela Caixa em duas semanas, a partir do dia 18 de outubro para beneficiários do Bolsa Família e 20 de outubro para o público geral.

O sétimo ciclo de pagamento, assim como os demais, será realizado de forma escalonada, de acordo com o calendário já definido. A liberação do saque para inscritos no Bolsa Família é imediata, e a retirada é feita por grupos, considerando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Já para o público geral, o saque fica disponível alguns dias depois do calendário de depósitos, e é levado em conta o mês de nascimento do beneficiário.

O valor do benefício varia conforme a composição da família. Se tiver apenas um membro, o benefício é de R$ 150 por mês; com mais de uma pessoa, a família recebe R$ 250; já no caso de uma família chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa maior de idade, o valor é de R$ 375.

Antes do início do pagamento do último ciclo do auxílio, a Caixa continua o processo referente à sexta parcela, com a liberação do saque para público geral. Veja abaixo as datas de depósito em conta e quando será possível retirar o dinheiro. Saiba também quando a sétima e última parcela do benefício irá cair na conta. Segundo a Caixa, os indivíduos receberão informações por meio de mensagens via WhatsApp sobre pagamento e saque do valor.

6ª parcela - Saque - Público geral

Nascidos em maio - 8 de outubro;

Nascidos em junho - 11 de outubro;

Nascidos em julho - 13 de outubro;

Nascidos em agosto - 14 de outubro;

Nascidos em setembro - 15 de outubro;

Nascidos em outubro - 18 de outubro;

Nascidos em novembro - 19 de outubro; e

Nascidos em dezembro - 19 de outubro.

7ª parcela - Beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro;

NIS com final 2: 19 de outubro;

NIS com final 3: 20 de outubro;

NIS com final 4: 21 de outubro;

NIS com final 5: 22 de outubro;

NIS com final 6: 25 de outubro;

NIS com final 7: 26 de outubro;

NIS com final 8: 27 de outubro;

NIS com final 9: 28 de outubro; e

NIS com final 0: 29 de outubro. Leia Também

7ª parcela - Depósito - Público geral

Nascidos em janeiro - 20 de outubro;

Nascidos em fevereiro - 21 de outubro;

Nascidos em março - 22 de outubro;

Nascidos em abril - 23 de outubro;

Nascidos em maio - 23 de outubro;

Nascidos em junho - 26 de outubro;

Nascidos em julho - 27 de outubro;

Nascidos em agosto - 28 de outubro;

Nascidos em setembro - 29 de outubro;

Nascidos em outubro - 30 de outubro;

Nascidos em novembro - 30 de outubro; e

Nascidos em dezembro - 31 de outubro.

7ª parcela - Saque - Público geral