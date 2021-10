Guia do Investidor Ex-presidente se reuniu com sindicalistas em Brasília

O ex-presidente Lula está em Brasília onde realiza uma série de encontros com políticos e movimentos sociais para viabilizar sua candidatura em 2022. Na tarde desta quinta-feira (7) se encontrou com representantes de associações de servidores públicos, além de parlamentares que são contrários à proposta de emenda à Constituição (PEC) 32/2021, da reforma administrativa e cobrou que povo "saia às ruas" para pressionar a rejeição do texto.



Segundo o Poral Metrópoles, Lula estimulou que a pressão ocorra "por convencimento" sobre cada deputado ou senador seja focada em seus redutos eleitorais.

Para Lula, manifestações em Brasília tendem a não surtir efeito, já que os parlamentares etão preocupados com suas bases. “Dentro do Congresso, a gente não sabe se está chovendo, se fez sol, se teve briga, se não teve”, detalhou.

“Acho que temos que modelar nossa briga pra gente conquistar mais coisas”, defendeu Lula. “Em cada cidade só tem uma porta de saída para Brasília: o aeroporto”, sugeriu o ex-presidente. “Eu acho que precisamos mudar o jeito de pressionar o Congresso Nacional. Esse cidadão precisa ser pressionado na rua onde ele mora, na cidade onde ele mora”, orientou.