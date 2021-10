Reprodução: ACidade ON Agências bancárias ficarão fechadas no feriado em todo o país

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comunicou que as agências bancárias ficarão fechadas na próxima terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, em todo o país, inclusive nas cidades em que o feriado foi antecipado para outra data nas tentativas de conter a pandemia. Na segunda-feira (11) os bancos abrem normalmente nos locais onde não for feriado municipal.



A Federação informou que "Como ocorre usualmente, o autoatendimento ficará disponível para os clientes, e também os canais digitais e remotos, como internet e mobile banking".

O que fazer com as contas?

As contas de consumo, como água, energia, telefone e os carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem taxas, na quarta-feira (13).



"Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso contrário, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", de acordo com a Febraban. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).