No último dia para realizar o recadastramento anual, 51 mil aposentados, pensionistas e anistiados políticos da União não realizaram a prova de vida e podem ter aposentadorias e pensões suspensos. A data-limite é para quem não fez qualquer comprovação entre janeiro de 2020 e junho de 2021.

O procedimento deve ser realizado na agência bancária em que se recebe o pagamento ou pelo aplicativo SouGov.br . Procurado, o Ministério da Economia informou que "não há definição quanto a eventual prorrogação do prazo".

Nascidos entre outubro e dezembro deverão fazer a prova de vida de 2021 no mês de aniversário. É importante destacar que alguns bancos oferecem o serviço por caixa eletrônico ou aplicativo.

No aplicativo SouGov.br, a comprovação de vida digital, por meio de reconhecimento facial, pode ser feita por quem têm biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).