Empreendimentos no setor do turismo já podem se inscrever no Portal de Investimentos , um marketplace desenvolvido pelo Ministério do Turismo para aproximar empreendedores de investidores, e expor seus projetos para financiadores nacionais e estrangeiros. De restaurantes a hotéis, passando por obras de infraestrutura, o portfólio da plataforma recebe diferentes tipos de projetos. Atualmente 61projetos integram a vitrine do portal.

Reprodução/Loucos Por Praia Vista da Praia do Recreio

A ferramenta faz parte dos esforços do governo para integrar o turismo à agenda econômica, bem como estimular a verticalização do setor em um país de dimensões continentais.

Os interessados em inscrever seus projetos devem reunir o máximo de documentação disponível, bem como um plano de negócios bem delineado e submeter à análise do ministério pelo próprio site. Não há qualquer distinção por parte da pasta em relação aos projetos inscritos. “Minha função é que todos tenham recursos aportados”, garante Débora Gonçalves, secretária nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Ela ressalva, porém, que há projetos mais adiantados, enquanto outros menos amadurecidos podem custar mais para atrair investimentos.

Além de ensejar debates em prol do desenvolvimento do setor, a plataforma visa ressaltar a seriedade do Brasil, suas potencialidades e segurança jurídica, em todas as esferas envolvidas no turismo. “É uma preocupação nossa”, observa Gonçalves, que admite conduzir um trabalho de reeducação do olhar estrangeiro acostumado a “ver um episódio do Simpsons que tem macaco na rua”.

Essa visão distorcida é um problema, mas a secretária diz que já não é tão grande quanto outrora. “Há grandes redes internacionais querendo investir no Brasil”. O Portal de Investimentos, nesse sentido, se propõe a ser um facilitador para todas as partes.