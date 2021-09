Bruno Gall De Blasi Americanas, Tivit, OLX e mais empresas abrem 670 vagas em tecnologia

A Americanas anunciou, nesta semana, a abertura de mais de 270 vagas em tecnologia para cientistas de dados, desenvolvedores e demais ocupações do setor. A Tivit também está com oportunidades para profissionais de TI para atuar em regime híbrido (home office e presencial). Confira os detalhes sobre essas e outras vagas a seguir.

Americanas – mais de 270 vagas em tecnologia

A Americanas S.A. está com oportunidades em tecnologia. A empresa procura por profissionais para as seguintes ocupações: Cientistas de Dados, Dados (Big Data e BI), Desenvolvedores, Engenheiros de Dados, Experiência do Produto, Infraestrutura, Produto e Segurança da Informação. Ao todo, são mais de 270 vagas.

A empresa ainda oferece benefícios, como vale transporte, auxílio refeição e bolsas de estudo. Os selecionados também ganham descontos em academias e em compras na Americanas, Submarino e Shoptime. Além disso, as vagas são para home office, com eventual possibilidade de atuação nos escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo.

Os interessados podem se candidatar no site da empresa: carreiras.americanas.com .

Tivit – 200 vagas para desenvolvedores, analistas e mais

A Tivit oferece mais de 200 vagas para profissionais de TI. As oportunidades são voltadas para desenvolvedores Java, .NET, Python, entre outros segmentos. A empresa também procura por analistas de dados e de suporte, gerente de projeto, analista de suporte, especialista de arquitetura de TI e coordenador de infraestrutura.

"São buscados profissionais com experiência em UX/UI, metodologias ágeis, cloud computing e arquitetura de sistemas, entre outros conhecimentos compatíveis com as funções desejadas", informaram.

Os selecionados vão atuar em modelo híbrido, que intercala entre o home office (remoto) e o trabalho presencial. Neste caso, as atividades presenciais acontecerão em cidades do Ceará, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os interessados podem enviar os seus currículos no site da empresa: tivit.com .

OLX Brasil – 180 vagas em tecnologia, marketing e mais

A OLX Brasil anunciou a abertura de mais de 180 vagas, sendo 112 para tecnologia. As demais oportunidades são voltadas para profissionais da área comercial, estratégia, finanças, gente, marketing, operações e rentals . Em todos os casos, o trabalho será realizado remotamente mesmo depois da pandemia.

A empresa explica que as vagas são destinadas a todos os tipos de graduação. Além disso, há oportunidades para posições desde jovem aprendiz até cargos de gestão. "Os novos contratados também receberão todo suporte técnico e equipamentos para trabalharem em suas respectivas casas", informaram.

Os currículos podem ser enviados por este site: careers.smartrecruiters.com .

Finch – 12 vagas para engenheiros, designers e mais

A Finch, empresa que oferece soluções para o meio jurídico, está com 12 vagas abertas. As oportunidades visam ocupar as seguintes posições: Agile Lead, Cientista de Dados, Designer UX/UI, DevOps/SRE, Engenheiro de Qualidade de Software, Engenheiro de Software (Java, PHP e .NET), Product Owner e Tech Lead.

Os interessados podem participar do processo seletivo através desse link: finchsolucoes.compleo.com.br .

Stark Bank – 10 vagas para engenheiros, marketing e mais

A fintech Stark Bank também quer aumentar o seu quadro de colaboradores. A startup abriu dez vagas para Compliance Analyst, Growth Marketing Manager, Software Engineer (iOS e API), Social Media Content, entre outras ocupações. Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e o regime de contratação pode ser CLT ou PJ.

Os interesados podem se candidatar no site da empresa: starkbank.com .