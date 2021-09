Martha Imenes O procedimento deve ser realizado na agência bancária onde se recebe o pagamento ou pelo aplicativo SouGov.br

Termina nesta quinta-feira (dia 30) o prazo para aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis da União realizarem a prova de vida e não perderem seus benefícios. A data limite é para quem não fez qualquer comprovação entre janeiro de 2020 e junho de 2021. O procedimento deve ser realizado na agência bancária onde se recebe o pagamento ou pelo aplicativo SouGov.br.

Nascidos entre outubro e dezembro deverão fazer a prova de vida de 2021 no mês de aniversário.

O procedimento estava suspenso desde março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, e voltou a ser obrigatório em julho.

Alguns bancos oferecem o serviço por caixa eletrônico ou aplicativo. No aplicativo SouGov.br, a comprovação de vida digital, por meio de reconhecimento facial, pode ser feita por aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis da União que já têm biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).