Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Rodrigo Pacheco, rpesidente do Senado Federal, quer alternativa para criação do Auxílio Brasil

Após ser cobrado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a pautar a reforma do Imposto de Renda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a Casa busca outra alternativa para bancar o programa Auxílio Brasil, proposto pelo governo para substituir o Bolsa Família.

"O espaço fiscal se encontra na solução do problema dos precatórios. E, como há por parte do Ministério da Economia o apontamento de que a fonte dos recursos seria o projeto do IR, nós vamos identificar se há uma alternativa ou se é uma realidade que não temos como afastar. Vamos ter toda a responsabilidade para definir essa equação", disse Pacheco a jornalistas, nesta quarta-feira (29).

Na semana passada, Pacheco indicou que não vai abrir mão de pautar a reforma tributária que já tramita na Casa em detrimento da prioridade que o governo quer para a mudança nas regras do Imposto de Renda. Ontem, ele afirmou que as propostas de natureza tributária devem ser apreciadas "o mais rapidamente possível" na Casa, mas ponderou que é preciso respeitar a realização de audiências públicas.

Questionado se sente pressão do Ministério da Economia para tocar a pauta com mais agilidade, Pacheco afirmou que a Casa é "madura o suficiente" para não se render a isso:

"Não considero que há pressão, e se houvesse também o Senado é uma Casa madura o suficiente para não se render a pressão alguma. Na verdade, nós temos um senso de responsabilidade com a reforma tributária, com este projeto que veio da Câmara e até em respeito à Câmara precisa ser apreciado no Senado, que é referente à reforma do Imposto de Renda. Sabemos da nossa responsabilidade com aquilo que nos une que é o estabelecimento de um programa social do Bolsa Família para poder atingir o maior número de pessoas", disse.

Há dois dias, o ministro Paulo Guedes afirmou que o Senado vai demonstrar não estar preocupado com o Bolsa Família caso deixe de pautar em plenário o projeto que muda as regras do Imposto de Renda.

"[Se] botar na gaveta, na verdade ele está dizendo ao povo brasileiro que não está preocupado com o Bolsa Família", declarou Guedes.