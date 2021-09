MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Senac-RJ reúne feira com 3 mil oportunidades de emprego e estágio; confira

O desemprego, no segundo trimestre de 2021, atingia 14,4 milhões de brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E se você está nesta situação, a Feira Virtual Senac RJ é uma boa oportunidade para mudar a situação. Começa hoje e vai até o dia 1º de outubro, o evento online com mais de 3 mil oportunidades de emprego e estágio disponíveis, além de contar na promoção com palestras e chats com especialistas do mercado. O evento é gratuito e acontece neste site .

"Há vagas que requerem diferentes níveis de habilidade, experiência e escolaridade, como jovem aprendiz, estágio em TI, programador, farmacêutico, analista de DP, cabeleireiro, atendente de loja, gestor gastronômico, entre muitas outras oportunidades. A plataforma da Feira Virtual é o canal para o cadastro dos candidatos que buscam uma recolocação profissional e o processo seletivo é realizado por cada uma das marcas empregadoras participantes, de acordo com a dinâmica de cada empresa", conta Fernanda Centurion, gerente de Empregabilidade do Senac RJ.

Mas essa não é a única forma de conseguir uma anotação na carteira de trabalho. O EXTRA reuniu e traz abaixo 10 empresas que estão contratando no país mais de 1.600 profissionais de diferentes níveis de escolaridade. Além delas, a Comunidade Católica Gerando Vidas tem cerca de 850 chances diversas, disponíveis neste endereço.

Veja dez empresas que estão contratando

Johnson & Johnson - Os programas de estágio e trainee recebem inscrições até 8 de outubro de 2021. A empresa não informou o número de vagas de cada processo seletivo, mas são para São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos. Assim como no ano passado, o inglês não é um pré-requisito obrigatório para parte das vagas. Para o estágio, podem se candidatar estudantes com graduação em várias áreas prevista entre dezembro de 2022 e dezemebro de 2023 (bacharel, licenciatura ou tecnólogo). Para trainee, podem se candidatar aqueles que obtiveram graduação completa entre dezezembro de 2018 e dezembro de 2021, sem restrição de curso. Os candidatos devem ter no máximo dois anos de experiência em suas respectivas áreas de formação. Saiba mais: www.jnjbrasil.com.br/carreiras/home .

Yduqs - A organização do setor de Educação do Brasil vai recrutar exclusivamente candidatos pretos e pardos para seu Programa Trainee 2022. Até o dia 30 de setembro, os interessados devem se manifestar no link https://jovens.comunidadeempodera.com.br/edital/336 São oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a universitários formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021.



Supermarket - Está com 110 vagas de emprego abertas no Rio (capital), na Região Metropolitana, no Norte Fluminense e na Região dos Lagos, além de Magé, na Baixada Fluminense. Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo para [email protected] ou se cadastrar pelo site https://smpravc.com.br/trabalhe-conosco/ .

C6 Bank - Oferece 500 vagas para desenvolvedores (back-end, front-end e mobile), cientistas de dados, analista de qualidade de software, service desk e analista de risco, além de postos nos setores de marketing, jurídico, compliance e prevenção a fraudes. Os currículos podem ser cadastrados no site C6bank.gupy.io/.p

Assaí Atacadista - Está com 317 vagas de emprego abertas para nova loja que será inaugurada na Avenida das Américas 900, na Barra da Tijuca. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaibarradatijuca.gupy.io/, até o dia 12 de novembro. Tem ainda 309 vagas, de diferentes níveis de escolaridade, para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site https://expansaoassaisaogoncalo.gupy.io , até o dia 1º de novembro.

TIM - O Programa de Estágio está com as inscrições abertas até o dia 18 de outubro. São 165 vagas em diversas regiões do país, com a meta de preencher metade das posições com pessoas negras. As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500. Não há restrições relacionadas às instituições de ensino, cursos de graduação e conhecimento de idiomas. Saiba mais: www.estagiotim.com.br .



Americanas S.A. - Seleciona estudantes universitários e profissionais para os programas Supervisor do Varejo e Estágio em Loja, com 500 oportunidades para cidades de quase todos os estados do Brasil. As inscrições vão até o dia 30 de setembro e podem ser feitas no site https://supervisordovarejolasa.gupy.io/ . Os interessados no programa de Estágio em Loja devem estar cursando a graduação, com previsão de formatura de dezembro de 2021 a julho de 2022. No caso das oportunidades de supervisor do varejo, é preciso ter ensino superior completo com até dois anos de formação.

General Mills - A empresa multinacional de alimentos, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, está com inscrições abertas para o programa de estágio 2022, com vagas na Grande São Paulo e em cidades do Sul e Sudeste do Brasil.As inscrições acontecem até o fim de setembro nos site https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-generalmills . Podem se manifestar universitários do penúltimo e último ano do ensino superior, com conclusão do curso em dezembro de 2022 ou 2023.



Azul - Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2022. São cerca de 15 vagas abertas para candidatos com formação superior em qualquer área de atuação. Os interessados podem se inscrever até 19 de outubro por meio do site www.voeazul.com.br/trainee .

Lamsa - Está com inscrições abertas para vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) no bairro Água Santa, no Rio. São três oportunidades para a função de operador de pedágio na Linha Amarela. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter ensino médio completo e, de preferência, experiência em atendimento ao cliente. As inscrições podem ser feitas neste link: https://www.vagas.com.br/vagas/v2250657/operador-de-pedagio