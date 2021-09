Fernanda Capelli Dívida pública cresceu 1,57% em agosto e atingiu R$ 5,48 trilhões, segundo o Tesouro Nacional

A dívida pública federal subiu 1,57% em agosto e atingiu R$ 5,48 trilhões, segundo informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira (27). O valor inclui débitos do governo no Brasil e no exterior.

A dívida pública se refere a títulos emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal. Isto é, são empréstimos feitos para pagar despesas que ficaram acima da arrecadação com impostos e tributos.

No mês de agosto, as emissões de títulos públicos chegaram a R$ 72,03 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 26,51 bilhões. Assim, as emissões superaram os resgates em R$ 45,53 bilhões. Já as despesas com juros alcançaram R$ 39,26 bilhões no mesmo período.

A pandemia de Covid-19 fez a dívida pública federal ultrapassar os R$ 5 trilhões pela primeira vez no fim de 2020.