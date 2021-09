Emerson Alecrim Correios lançam Sedex Hoje para entregas no mesmo dia da postagem

Comprar pela internet e receber no mesmo dia. Pouca gente consegue usufruir dessa conveniência, mas os Correios lançaram um serviço que torna essa possibilidade acessível para mais gente: o Sedex Hoje é uma modalidade que entrega uma encomenda na mesma data em que ela foi postada e, para completar, oferece rastreamento em tempo real.

Depois de uma fase de testes, o serviço foi lançado recentemente em São Paulo. Por enquanto, as coletas podem ser realizadas em 80 municípios do estado e na cidade de Extrema, Minas Gerais. Há planos de expansão para outras localidades, porém.

Para tornar a modalidade possível, os Correios expandiram o período de entrega. Se a encomenda for recebida pela estatal até 18:00, a entrega será feita até 23:00, no mesmo dia. Em caso de recepção entre 18:00 e 20:00 (horário limite), a entrega será feita até as 12:00 do dia posterior.

Esses prazos não são comprometidos pelos finais de semana, pois as entregas também são feitas aos sábados e domingos.

Os pacotes a serem enviados podem ser retirados gratuitamente pelos Correios na origem ou levados a um centro de coleta da empresa.

Além da entrega mais rápida, o destinatário conta com opção de acompanhamento em tempo real do envio. Há inclusive possibilidade de interação entre entregador e destinatário.

É claro que a nova modalidade, por ser mais ágil, é mais cara que as demais categorias do Sedex. Mas os Correios dão a entender que a diferença de custo não é muito grande. Além disso, a companhia afirma que, de acordo com uma pesquisa, 64% dos clientes aceitam um frete mais caro para receber a encomenda rapidamente.

Em uma simulação usando a cidade de São Paulo como origem e destino, os Correios mostram que a entrega de um pacote de 300 g no Sedex Hoje sai por R$ 11,88 contra R$ 8,52 do Sedex comum (para entrega no dia útil seguinte).

Já com um pacote de 1 kg e entrega nas mesmas condições, o preço do Sedex Hoje fica em R$ 13,21 contra R$ 10,23 do Sedex comum. Outras simulações podem ser feitas na ferramenta de cálculo de frete dos Correios.

Agências dos Correios (imagem: divulgação/Correios)

Modalidade amplia opções de entrega rápida do Sedex

Antes do Sedex Hoje, as opções de entrega rápida de encomendas dos Correios eram o Sedex 10 e o Sedex 12, que realizam, respectivamente, entregas até as 10:00 e 12:00 do dia seguinte.

No entanto, a competitividade do comércio eletrônico no Brasil tem feito lojistas recorrerem a plataformas que agilizam ainda mais as entregas em determinadas localidades.

O trecho de uma nota dos Correios dá a entender que esse cenário forçou a empresa a buscar uma solução para entregas com prazo menores do que as atuais, esforço que resultou no surgimento do Sedex Hoje:

Em um cenário de crescente demanda por soluções cada vez mais ágeis e com prazos de entrega menores, os Correios aperfeiçoam continuamente seu portfólio, buscando oferecer a melhor experiência tanto aos vendedores quanto aos compradores. Mais uma vez, a estatal confirma sua parceria com o comércio eletrônico, tornando acessível a empresas de todos os portes as melhores soluções de entrega.

Vale ressaltar que o Sedex comum, com prazo de entrega de até um dia útil, dependendo da localidade, é a única modalidade com cobertura nacional. As demais opções do Sedex têm áreas de cobertura limitada.

Com relação a custos, o serviço mais barato dos Correios para encomendas continua sendo o PAC, mas, nessa modalidade, o prazo de entrega padrão é de até 10 dias úteis.