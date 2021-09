Kaique Lima DIDI

Após arrecadar quase US$ 600 milhões no início deste mês, a Cao Cao Mobility, de compartilhamento de caronas da chinesa Zhejiang Geely Holding Group, já está em negociações para outra rodada de investimentos. Vai assim aumentar seu poder de fogo contra a rival Didi, líder de mercado com uma fatia de 80% na China.

A próxima rodada de arrecadação de fundos pode ser concluída no primeiro semestre de 2022, disse o CEO da Cao Cao Mobility, Gong Xin. Em setembro, a Cao Cao recebeu recursos de fundos estatais, incluindo o Suzhou Xiangcheng Financial Holding Group e o Suzhou High-Speed ​​Rail New City Group.

Cao Cao planeja aumentar o número de viagens diárias em dez vezes, para mais de 10 milhões, nos próximos cinco anos. A companhia tem como meta a expansão para a América do Sul, Sudeste Asiático e Europa já no próximo ano, disse Gong Xin.

A Cao Cao, que diz ser a segunda empresa em termos de viagens diárias, opera atualmente em 62 cidades na China e tem uma participação de mercado que varia de 15% a 30%. O número de viagens dobrou em setembro em relação à média de março e abril, disse Gong:

"O negócio de carona tem um potencial enorme. O desenvolvimento do mercado exige suporte financeiro. No futuro, atrairemos mais investidores, especialmente investidores estratégicos."

A empresa pode ainda abrir seu capital em um IPO (oferta pública inicial) nos próximos cinco anos, mas ainda não decidiu um local, disse Gong.

A Didi, por sua vez, vem enfrentando problemas após sua plataforma ter sido removida em lojas de aplicativos em julho devido a problemas de proteção de dados dos usuários e teve ainda que lidar com o uso de motoristas não licenciados.