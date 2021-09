shutterstock Mais de 2,2 milhões de famílias estão na fila de espera para receber o Bolsa Família

Mais de 2,2 milhões de famílias estão na fila de espera para receber o Bolsa Família. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (27) pelo Consórcio Nordeste e considera as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e têm o perfil que dá direito ao benefício, mas ainda aguardam a concessão do governo federal.



Do total, 844.372 famílias são do Nordeste, 247.885 do Norte, 834.564 do Sudeste, 138.503 do Centro-Oeste e 205.941 do Sul. "É o país sonegando o pão de cada dia para mães e suas famílias”, afirmou o presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo .

Dias também reclamou da omissão do governo em prestar esclarecimentos sobre os critérios de distribuição do programa. Ele disse que enviou um ofício ao Ministério da Cidadania em maio, pedindo explicações sobre os cortes feitos no Bolsa Família no Nordeste e não obteve resposta.

Segundo um levantamento feito pelo consórcio, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, houve redução de 48.116 beneficiários no Nordeste e 13.014 no Norte, enquanto ocorreu aumento nas outras regiões.