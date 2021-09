STF / Divulgação STF entendeu que tributação do IR é inconstitucional

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na devolução de tributos indevidos. Na prática, isso acontece quando um contribuinte paga o imposto mas depois uma decisão judicial reconhece que não deveria ter pago, o valor volta para o contribuinte, corrigido, diretamente ou por meio de compensação.

A decisão dos ministros terá repercussão geral, isto é, servirá de referência para julgamento de casos semelhantes em outras instâncias da Justiça. Por isso, a previsão de especialistas é de que a tese firmada pelo Supremo tenha repercussão no mercado — ainda não está claro, contudo, qual é o valor deste impacto econômico. Além disso, o entendimento definido pela Corte representa uma derrota para o governo, que fica impedido de tributar nestes casos.

O caso analisado pelo Supremo é um recurso em que a União questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que entendeu que o Imposto de Renda não pode incidir sobre os juros de mora, dada sua natureza indenizatória, nem sobre a correção monetária, uma vez que esta não consiste em acréscimo patrimonial. O mesmo entendimento sobre o IR foi estendido CSLL.

Apesar do placar, o julgamento, que ocorre no plenário virtual da Corte, só terminará à meia-noite desta sexta-feira. No plenário virtual, os ministros postam seus votos escritos, sem a necessidade do encontro físico.

Até a tarde desta sexta, Toffoli havia sido acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, presidente da Corte. Apenas o ministro Nunes Marques ainda não votou.

Para o relator, "os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor".

O ministro Gilmar Mendes foi o único que votou em sentido contrário, por entender que a matéria é não é constitucional e deveria ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em sua manifestação, no entanto, afirma que, se os demais ministros mantiverem o entendimento do relator, também será contrário à cobrança.

Impacto para o contribuinte

Na avaliação do advogado José Eduardo Tellini Toledo, sócio do Madrona Advogados, o impacto da discussão é grande para os contribuintes sobretudo diante da recuperação dos valores da chamada "tese do século", quando o STF decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

"Certamente o que deverá ser motivo de atenção é como a Receita Federal interpretará a modulação de efeitos proposta pelo Min. Barroso. Em seu voto, ele condicionou a eficácia da decisão do STF a partir da publicação da pauta de julgamento (ou seja, para o futuro), protegendo aqueles contribuintes que ingressaram com ação judicial até essa data", afirmou.

Para Toledo, o que preocupa é se a Receita Federal do Brasil irá limitar o uso desses valores para as empresas que não ingressaram com a ação judicial.

"Explicando melhor: confirmada a modulação dos efeitos, aquelas empresas que não ingressaram com a ação somente poderão excluir a taxa SELIC da base de cálculo do IR e da CSLL a partir da publicação da pauta de julgamento. Mas não está claro como ficará a tributação dos valores que forem apurados posteriormente à data da modulação dos efeitos, mas que se refiram a levantamentos de períodos anteriores", apontou o advogado.