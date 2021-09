Juros Baixos Com a alta da Selic, consumidores devem ficar atentos com dívidas no cheque especial e no cartão de crédito

Com a alta da taxa básica de juros, Selic, que subiu de 5,5% para 6,25% na última quarta-feira (22) , os consumidores devem ficar atentos com as dívidas nas principais linhas de crédito. Isso porque, após o aumento, os juros do cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, crédito consignado e carnê de varejistas podem encarecer.

"O aumento da Selic faz com que tudo fique mais alto em termos de crédito, porque a taxa básica é como o nome sugere: é a taxa de partida, com todas as taxas de juros privadas cobradas a partir dela. As taxas para as linhas mais populares ficam mais caras por conta do aumento da Selic. Isso prejudica a população de menor baixa renda na medida que elas recorrem com regularidade a essas linhas de endividamento, sobretudo nesse momento de pandemia com inflação em alta e aumento do custo de vida", afirma o economista Gilberto Braga, professor da Fundação Dom Cabral e do Ibmec-RJ.

O também economista Alexandre Prado explica que, com o aumento da Selic, as taxas bancárias ficam mais elevadas: "Há um impacto maior na linha e crédito para aquisição da casa própria, por exemplo. Financiamentos para aquisição de veículos e bens de consumo seguem o mesmo raciocínio. Empréstimos e crédito pessoal também são afetados pela Selic mais alta", diz ele.

Nesse cenário, os consumidores vão pagar mais alto em compras parceladas, financiamentos e no cheque especial. Especialistas indicam fugir das linhas de crédito para não causar endividamento. Mas, para quem já enfrenta as dívidas e quer sair do vermelho, o melhor caminho é renegociar.

"Ainda é o melhor cenário, já que a tendência da Selic é de crescer ainda mais nos próximos meses. Para quem vai tentar ter a chance, é necessário sanar o endividamento ainda nesse momento, pois ao passar do tempo ficará ainda mais caro", sugere o especialista em Finanças da Impacto Consultoria Financeira, Felipe Nogueira.

Outra forma para tentar liquidar as dívidas é conhecida popularmente como portabilidade. Os bancos oferecem a possibilidade de mudança entre instituições e até mesmo entre linhas de crédito. Hoje, se sabe que as taxas mais caras estão no cartão de crédito e no cheque especial. Por isso, a indicação é uma mudança para o crédito consignado.

De acordo com diretor-executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, os bancos podem estar disponíveis para tentar negociar os débitos. "Agora, se eles perceberem que não há previsão de liquidar, eles não vão flexibilizar essa mudança", afirma.

Ao mudar de banco, os consumidores devem avaliar todos os custos - e não apenas a taxa nominal de juros -, como calcular o Custo Efetivo Total (CET) para saber sobre os valores de seguro, tarifas e o IOF. Dessa forma, eles saberão se vale à pena a migração.