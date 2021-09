undefined Grupo Boticário abre 160 vagas remotas na área de tecnologia

O Grupo Boticário abriu cerca de 160 vagas de emprego no setor de tecnologia para trabalho remoto em todo o país. As oportunidades são para posições diversas, incluindo desenvolvedores, design de produtos, UX, especialista em engenharia de dados, entre outras.

O setor tech será o mais favorecido com as vagas abertas pela empresa, devido à necessidade de atualização dos sistemas para facilitar o trabalho remoto dos profissionais. Segundo o Boticário, será a primeira vez em que as áreas administrativas trabalharão 100% em home office. As áreas industriais devem manter o regime híbrido de trabalho.

A empresa informou que disponibilizará treinamentos e contará com a ajuda de profissionais durante o período de transição. A partir das orientações do RH, os colaboradores poderão utilizar canais oficiais para mensagens no lugar de reuniões, terão flexibilidade de horário e autonomia para organizar a agenda para momentos de foco, almoço, rotina com filhos, e outras atividades.

As divisões de quem trabalha remotamente, híbrido ou presencial serão da seguinte forma: quem não precisar de estrutura física como os equipamentos disponíveis exclusivamente nos escritórios e fábricas, ficarão no sistema remoto. O modelo híbrido será destinado às áreas de pesquisa, que periodicamente tem que estar nos laboratórios da empresa. Já os responsáveis por lojas do Grupo Boticário, produção em fábricas e centros de distribuição, permanecerão no esquema presencial.

Os interessados podem se candidatar por meio do site de recrutamento do Grupo Boticário: https://www.grupoboticario.gupy.io.