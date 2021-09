Mario Oliveira/ MTUR Governo pretende melhorar imagem de preservação da Amazônia

Parte do pacote que o governo está elaborando para apresentar na Cúpula da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-26) prevista para novembro, em Glasgow (Escócia), sobre economia verde pode ser antecipado e apresentado junto com as comemorações dos mil dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, que serão completados no domingo.

Ainda incipiente, o governo quer criar um sistema de pagamento para proprietários rurais que preservem florestas em parte de suas áreas.

De acordo com uma fonte, o governo planeja que este programa tenha US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,6 bilhões) para remunerar estes proprietários. Os recursos, a princípio, não seriam orçamentários, mas de investidores e do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, o chamado Banco dos Brics).

Não há mais detalhes de como seria essa remuneração, uma espécie de Cédula de produto Rural Verde e de como seria a captação com investidores e governos estrangeiros ou a remuneração aos proprietários.

O projeto estava previsto para integrar um grande "Programa de Crescimento Verde", que deve ser apresentado em Glasgow.

A ideia do governo é apresentar um grande projeto, para reduzir as críticas ambientais contra o governo e tentar fazer o Brasil retomar parte da liderança que tinha no debate climático mundial.

Entretanto, parte do governo quer turbinar as comemorações dos mil dias de governo. Assim, essa parte do projeto poderá ser apresentado na próxima semana, em Bonito (MS) pela ministra Teresa Cristina (Agricultura), em seu estado de base política.

Entretanto, outros defendem que o projeto de pagamento seja anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente e ainda pela Economia. Uma definição deve ocorrer nos próximos dias.