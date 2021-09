Reprodução index mundi Preço internacional do propano

O preço do propano no mercado internacional não para de subir e pressiona a venda no Brasil. Em 2021, o valor do produto tem alta acumulada de 96%. Com a escalada mundial o valor médio do botijão de 13 kg pode ultrapassar R$ 100.

No último sábado (18), a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) divulgou que o preço cobrado pelo gás de cozinha teve uma alta de 1,5% só na última semana.

O aumento é proveniente da demanda chinesa por matérias-primas petroquímicas. Isso fez com que a cotação do propano na região do Golfo do México e nos Estados Unidos, subisse quase 15% em um mês, segundo a Folha de São Paulo.

Além disso, durante o inverno do hemisfério norte, a procura por gás encanado dispara graças à necessidade de aquecimento das residências.

A Petrobras não eleva o preço do gás de cozinha desde o início de julho, quando promoveu aumento de 6%. Assim, o preço está desatualizado de acordo com a política de paridade de importação calculada pela ANP há três semanas consecutivas.

