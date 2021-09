Fernanda Capelli Empresas brasileiras perderam R$ 800 bi em valor de mercado desde junho

A consultoria Economatica, especializada em mercado financeiro, divulgou um estudo que mostra que as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores brasileira, a B3, perderam R$ 799 bilhões em valor de mercado de 7 de junho até a última segunda-feira (20).



Ainda segundo a consultoria, a maior parte das perdas se deu neste mês de setembro durante os atos do Sete de Setembro e estouraram com a crise da incorporadora chinesa Evergrande e com o impasse dos precatórios.

A partir disso, as companhias listadas na B3 perderam a marca de R$ 5 trilhões, passando a valer, somadas, R$ 4,9 trilhões, pior marca em quase cinco meses.

Em perspectiva de longo prazo, a Bolsa apresente resultado ótimo, tendo em vista que em 2012 todas as empresas somadas valiam R$ 2,28 trilhões, um crescimento de 116,6% até hoje.