Reprodução: ACidade ON Quase 5 milhões ainda não realizam prova de vida do INSS

Cerca de 4,9 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão com a Prova de Vida referente ao mês de agosto atrasadas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (15) pelo INSS, que ressaltou a necessidade de agilizar a entrega dos documentos para não perder o direito ao benefício.

Segundo o levantamento, o estado de São Paulo lidera o ranking de atrasos da prova de vida. A Previdência Social estima 914 mil beneficiários não atualizaram seus dados junto ao órgão. Os estados de Minas Gerais (570.893), Bahia (483.875) e Rio de Janeiro (402.204) apresentam, também, altos índices de atrasos.

A Prova de Vida do INSS é obrigatória e deve ser realizada uma vez por ano. Em 2020, o instituto suspendeu a obrigatoriedade devido à pandemia de Covid-19, mas retomou os agendamentos em 2021 com calendário especial.

Cortes

Os beneficiários que não realizaram a atualização de dados poderão ter as parcelas da aposentadoria canceladas pelo INSS, mas a medida só será válida após o atraso de três meses. Ou seja, quem deveria ter feito a prova de vida em junho está com seu benefício suspenso e ainda consegue realizar a reativação em agências bancárias. Caso a entrega dos documentos não seja feita até 30 de setembro, o beneficiário terá sua aposentadoria cancelada.

Entretanto, os desavisados podem reativar benefícios inativos. Para isso, será necessário entrar em contato com o número 135 e solicitar uma data para ir até uma agência do INSS e atualizar as informações. O trâmite também poderá ser feito pelo aplicativo Meu INSS.

Vencimento da prova de vida em agências bancárias

Caixa - O vencimento se dá em até um ano da última prova de vida realizada

Banco do Brasil - A prova de vida é feita no mês de aniversário do beneficiário

Bradesco - O vencimento da prova de vida é o mês em que o cliente recebeu o primeiro pagamento

Itaú Unibanco - O vencimento ocorre quando completado um ano após a realização do último procedimento

Santander - O vencimento da prova de vida ocorre anualmente com base na data da concessão da aposentadoria

O que você precisa ter em mãos para a prova de vida?

Documento de identificação com foto, como o RG ou a CNH;

Cartão utilizado para sacar os pagamentos.

Confira o calendário

Vencimento da prova de vida: Retomada da rotina: