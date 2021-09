Pollyanna Maliniak/ALMG/25.4.2014 Hidrelétricas registram menor volume de energia desde 2002

Em julho, o Brasil registrou o menor volume de energia gerado por hidrelétricas nos últimos 19 anos. É o que mostram os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ao todo, foram produzidos 34.489 MWmed - menor nível desde fevereiro de 2002, que apresentou 33.775 MWmed.

O cenário é resultado do agravamento da crise hídrica no país, que enfrenta a pior seca em 91 anos. Como consequência, houve uma queda no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras, que operam com menor capacidade.

Para evitar o risco de apagão, o Governo Federal tem usado as termelétricas como alternativa para a geração de energia, e os reflexos disso já podem ser observados. Foram 18.625 MWmed produzidos em julho - maior volume da história.

Essas usinas não dependem de condições climáticas para operar. No entanto, são mais caras, o que provoca aumento nas contas de luz, e mais poluentes, porque funcionam com base na queima de combustíveis.