Juliana Elias Zé Delivery abre vagas de estágio exclusivas para pessoas negras

As inscrições para ZÉstagio, programa de estágio do maior delivery de bebidas do país, o Zé Delivery, já estão disponíveis. Será exclusivo para pessoas negras, sem exigência de inglês e tipo de graduação. O delivery vai contratar cerca de 30 pessoas para diversas áreas da empresa, como tecnologia, marketing, dados, produtos, pessoas, operações, financeiro, entre outras.

Também serão recrutados estagiários para todo o ecossistema Direct to Consumer Brasil, do qual o Zé Delivery faz parte, e contempla as empresas Empório da Cerveja, Vizi, Chopp Brahma Express, Pit Stop e Sempre em Casa.

As inscrições devem ser realizadas no site vemser.ze.delivery/estagio, entre os dias 13 de setembro e 15 outubro e o processo é 100% online. Para participar, é preciso ser uma pessoa negra, preta ou parda, com mais de 18 anos, com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 nos cursos de graduação, técnico ou tecnológico, ter vontade de fazer parte de um ambiente com uma cultura de desafios, aprendizado e colaboração, e após a pandemia, ter mobilidade para trabalhar em São Paulo em um modelo de trabalho flexível.

Os benefícios oferecidos são: Bolsa-auxílio competitiva, vale refeição ou alimentação, vale transporte, seguro de vida, convênio medicamento, gympass, aulas online de yoga / mindfullness e alongamento, desconto nos produtos do Zé Delivery, Chopp Brahma Express e Empório da Cerveja, trilha de desenvolvimento estruturada, aulas de inglês, biblioteca personalizada, entre outros.



Diversidade e Inclusão

"Desde o primeiro dia do Zé Delivery, nós reforçamos o propósito de sermos democráticos, acessíveis e pró-diversidade. Mas, queremos ir além e entendemos que, para isso, precisamos olhar a representatividade de forma estratégica. Assim, criamos uma área de Diversidade e Inclusão. Abrir um programa exclusivo para pessoas negras é apenas uma das maneiras de oferecermos oportunidades e reconhecermos que o racismo estrutural existe", destacou Guilherme Ribeiro, Gerente de Cultura, Diversidade e Inclusão no Zé.

A iniciativa do estágio foi realizada em conjunto com vários times do Zé, como o time People, Grupo de Afinidade de pessoas negras (NOZ), além de ex e atuais estagiários. A finalidade é promover, desde o momento da inscrição, um caminho inclusivo de educação, desenvolvimento e autoconhecimento para os candidatos. Além de passar pela parte de Cultura, o chamado Jeito Zé de Ser, e modelo de trabalho do Zé, os participantes poderão escolher o próprio desafio para avaliação, sem exigência de inglês ou avaliação pela instituição ou curso.