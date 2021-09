José Cruz/Arquivo/Agência Brasil Ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, foi indicado para assumir cargo no FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunciou nesta segunda-feira (13) a indicação do ex-presidente do Banco Central do Brasil Ilan Goldfajn como diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo.

Segundo o comunicado, Goldfajn irá assumir o cargo como chefe do departamento do FMI encarregado das relações com os países -membros das Américas em 3 de janeiro de 2022.

O ex-presidente do BC irá substituir Alejandro Werner, que se aposentou do fundo, como previamente anunciado.