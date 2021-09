Ana Carol Soares Burger King abre 160 vagas de emprego

O Burger King inaugurou no começo de agosto mais uma unidade na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, oferece 160 oportunidades de emprego, sendo 130 vagas para atendente de restaurante e 30 líder de restaurante. A nova loja está situada na Estrada dos Bandeirantes, 3300, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A empresa informa que já foram contratados 33 novos funcionários entre atendentes, coordenadores e gerentes de restaurante.

A BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país, atualmente emprega 1281 colaboradores no estado. São 57 lojas na cidade do Rio de Janeiro e 98 em todo estado. Segundo uma pesquisa da Kantar - Traking, o Rio de Janeiro é uma das cidades em que o Burger King tem maior preferência dos consumidores.

Essa nova unidade possui um sistema de águas cinzas e reservatório independente para armazenamento de água de chuva, que é reutilizada nos banheiros e na irrigação.

Você viu?

O vice-presidente de Desenvolvimento da BK Brasil ressaltou que além da venda de seus produtos, a intenção da expansão é, também, movimentar a economia e trazer novas oportunidades de geração de empregos.

"O novo restaurante do Burger King Rio de Janeiro está em linha com a estratégia de expansão da companhia no mercado brasileiro. Acreditamos que, a partir dessa inauguração, podemos oferecer aos BK Lovers cariocas mais uma oportunidade para quem deseja consumir nosso hambúrguer grelhado no fogo como churrasco e um portfólio composto por comida de verdade, além de conseguir movimentar a economia local com geração de novos empregos”, comenta Gustavo Fehlberg, Vice-Presidente de Desenvolvimento da BK Brasil, máster franqueada do Burger King e Popeyes no país.

“Seguimos com o nosso objetivo de aumentar a nossa presença nacional, com times focados em melhorar ainda mais a experiência dos nossos consumidores”, reforçou o executivo.

Como se inscrever

As oportunidades contam com os seguintes benefícios: convênio médico, seguro de vida, gympass, transporte, alimentação e trilha de carreira. Os currículos podem ser cadastrados pelo WhatsApp, por meio do número (11) 94317 6360.