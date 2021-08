Fernanda Capelli Paulo Guedes

O ministro da Economia Paulo Guedes reúne-se nesta segunda-feira (30) com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. O assunto em questão é a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite o parcelamento dos precatórios. A informação é do colunista do Metrópoles, Igor Gadelha.



Guedes tomou café com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), recebeu na sequência o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e deve almoçar com o ministro Gilmar Mendes, do STF. A ideia é negociar com todos o pagamento do "meteoro" em 2022.

Os encontros não constam na agenda do ministro. Até então, a agenda de Guedes até 15 horas aparecia apenas como “despachos internos”.

Guedes quer reduzir de R$ 89 bilhões para R$ 39,9 bilhões o valor a ser pago com dívidas judiciais em 2022, e parcelar o restante em 9 anos.

Pacheco avisou a Guedes que já negocia a aprovação de um projeto no Legislativo, baseado em resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).