Redação 1Bilhão Educação Financeira CaixaTem

O aplicativo Caixa Tem passa por instabilidades nesta segunda-feira (30), segundo a revista Isto É. A plataforma é responsável pela movimentação dos benefícios do governo, como o auxílio emergencial e o programa Bolsa Família.



Usuários relatam que não conseguem acessar o aplicativo desde a manhã de hoje. Nesta segunda a Caixa Econômica Federal faz novos depósitos da quinta parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores com direito ao Bolsa Família com final de NIS 9.

No Twitter, a Caixa está orientando pessoas que estão reclamando a mandarem mensagem diretamente no espaço privado do perfil do banco, mas não se manifestou publicamente sobre o problema no Caixa Tem.

Alguém está tendo problema para pagar boleto no caixa tem? #caixatem #auxilioemergencial — Fabi (@sheismpb) August 30, 2021





Problemas com o aplicativo da @Caixa O caixa tem e tenho dinheiro do #auxilioemergencial pra movimenta tá puxado. 🇧🇷 — 🟢Rogério Bello 🧸 (@ginhobello) August 30, 2021





Não to conseguindo mexer na conta do Caixa Tem!! Tá dando “conta não localizada” — Nathanᶜᵉᶜ🇧🇷🇮🇹 (@nathansacchetto) August 30, 2021